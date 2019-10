Dit is waarom Sebastian Vettel geen straf kreeg voor vermeende valse start

Michael Masi heeft verdere uitleg gegeven over de beslissing om Sebastian Vettel geen straf te geven toen hij in Japan onderzocht werd naar aanleiding van een mogelijke valse start.

Vettel mocht op Suzuka voor het eerst sinds de Grand Prix van Canada van pole position vertrekken, maar daar profiteerde hij niet van. Vettel leek na de start even stil te vallen en werd vervolgens ingehaald door Valtteri Bottas, maar herhalingen lieten zien dat de Ferrari kort in beweging kwam toen de lichten nog op rood stonden. Uiteindelijk kreeg de viervoudig wereldkampioen dus geen straf.

"We hebben het signaal van de sensor voor de valse starts en het zat binnen de marges", vertelde Masi. "De beste vergelijking is met Valtteri Bottas een aantal jaar geleden [in Oostenrijk]. Het viel daarbinnen en dat is de reden waarom dit de bewezen methode binnen de reglementen is om te bepalen of het wel of geen valse start is."

Systeem wordt al enkele jaren gebruikt

Volgens de wedstrijdleider van de Formule 1 is het huidige systeem niet nieuw en kijkt de FIA naar manieren waarop ze in de toekomst potentiële valse starts beter kunnen analyseren. "Het huidige systeem is er al een aantal jaar. De technologie is sindsdien beter geworden met onboardcamera's, de mogelijkheid om dingen beter te zien en daar kunnen we in de toekomst absoluut naar kijken. Op dit moment is dit echter de bepalende factor die we hebben en gebruiken."

Masi ontkent dat de coureurs verteld is dat iedere beweging voor het doven van de lichten leidt tot een straf. "Dat klopt niet, want ik heb deze briefings gehouden. De coureur is allemaal verteld dat ze op of achter de lijn moeten staan voor het signaal, en de sensor moet actief zijn. Dat is een van de eigen in het reglement. De startsensor moet het kunnen lezen en dus een signaal kunnen geven of het wel of geen valse start is."