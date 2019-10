Wedstrijdleider Masi verklaart dubbele tijdstraf voor Charles Leclerc

Charles Leclerc kreeg na afloop van de Japanse Grand Prix twee tijdstraffen. Wedstrijdleider Michael Masi van de FIA gaf daarna tekst en uitleg over de straf, die hij gaf omdat Ferrari hem 'irriteerde'.

Leclerc eiste vroeg in de wedstrijd op Suzuka een hoofdrol voor zich op. Bij de start verloor hij een positie aan Valtteri Bottas en in bocht 2 waagde Max Verstappen een inhaalpoging bij de Monegask. Dat deed hij langs de buitenkant, maar door onderstuur gleed Leclerc rechtdoor en raakte hij de bolide van Verstappen in de flank. Voor de Red Bull-coureur betekende dat indirect het einde van de race.

Leclerc kon zijn weg vervolgen, maar wel had hij schade aan zijn voorvleugel. Een van de end plates hing los en kwam tijdens de tweede ronde helemaal los. Uiteindelijk kwam hij als zesde over de finish, maar de Ferrari-coureur zou dus twee tijdstraffen krijgen: vijf seconden straf voor de botsing met Verstappen en nog eens tien seconden voor het op de baan blijven met een onveilige auto.

Vooral dat laatste vergrijp wekte irritatie op bij Masi, zo vertelde hij na afloop van de race tegenover onder andere GPToday.net. "Ik was meer dan geïrriteerd door Ferrari, als je het vanuit het perspectief van de veiligheid bekijkt. Oorspronkelijk adviseerde ik dat ze de auto laten stoppen. Ze kozen ervoor om het niet te doen en vervolgens kreeg Ferrari van mij een instructie om Charles naar binnen te halen, wat ze deden."

"In de tweede ronde begonnen er elementen los te komen en kregen ze de aanwijzing om naar de pits te komen. We konden niet weten of er op dat moment nog meer onderdelen los zouden komen", verklaarde Masi.