Carlos Sainz: "Konden voor het eerst tempo van Red Bull en Ferrari evenaren"

Carlos Sainz blijft een uitstekende indruk maken in dienst van McLaren. In Japan werd hij wederom vijfde en dat zorgde voor veel voldoening bij de Spanjaard, die naar eigen zeggen in de vorm van zijn leven verkeert.

Voor de derde keer dit seizoen wist Sainz de vijfde plaats in de wacht te slepen: eerder deed de McLaren-coureur dat al in Duitsland en Hongarije, de twee laatste races voor de zomerstop. In Rusland werd Sainz nog zesde, nu dus weer vijfde. Deze vijfde plaats vindt hij zelf echter iets specialer dan de eerdere twee keren, omdat hij deze keer dezelfde snelheid had als Alexander Albon en Charles Leclerc.

"Dit leverde voldoening op. Deze race was misschien iets specialer dan de andere races door de snelheid die we hadden. Het voelde erg goed dat de auto voor het eerst goed werkte in de eerste sector. Het team vroeg me om het tempo op te voeren, dus ik ging 1:33.5 rijden en Leclerc kon dat niet bijhouden. Ineens lukte het om een Ferrari af te stoppen en een gelijk tempo te rijden als Albon. Dat is de eerste keer dit jaar, dus daar ben ik erg blij mee en trots op", vertelde Sainz tegenover GPToday.net.

Sainz verkeert 'in vorm van zijn leven'

Door zijn sterke optreden in Japan klimt Sainz naar de zesde positie in het kampioenschap voor coureurs. Hij heeft nu 76 punten verzameld, drie meer dan Pierre Gasly en 12 meer dan Albon. Naar eigen zeggen verkeert Sainz momenteel dan ook in de vorm van zijn leven, hoewel hij McLaren ook de nodige credits geeft. "Ja, dat kan je wel zeggen. Daar ga ik niet over liegen."

"Tijdens de race dacht ik daar op een gegeven moment ook aan toen ik pushte om Leclerc achter me te houden. Toen het team mij de rondetijden vertelde, dacht ik bij mezelf dat ik snel moest zijn. Ik heb het team bedankt voor het afleveren van een goede auto dit weekend. Ik ben er trots op dat we eindelijk iets meer dan best of the rest zijn. We stonden dit weekend duidelijk een stap los."