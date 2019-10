Helmut Marko duidelijk: "Niemand mag Sebastian Vettel afschrijven!"

Helmut Marko, de adviseur bij Red Bull Racing en oud-collega van Sebastian Vettel, denkt dat Sebastian Vettel zich opnieuw kan laten zien bij Ferrari. Het ging een poosje niet zo goed met de Duitser. Zijn teamgenoot Charles Leclerc, die sinds dit jaar voor Ferrari rijdt en een goede indruk achterlaat, was op regelmatige basis sneller dan Vettel. In de pers werd de Duitser met de grond gelijk gemaakt, er werd zelfs gesproken dat hij met pensioen zou gaan.

Op de ‘superzondag’ in Suzuka kon Leclerc de reeks poles voortzetten, maar daar maakte Vettel een einde aan. Na een goede start van Bottas kon Vettel de leiding niet behouden. Zijn teamgenoot Leclerc viel terug na een touché met Red Bull Racing-coureur Max Verstappen.

Leclerc de nummer één

Het was duidelijk dat de laatste tijd Leclerc ‘numero uno’ was bij Ferrari. Helmut Marko sprak onlangs met Vettel, maar niet daarover. "Ik heb met hem (Sebastian Vettel red.) gepraat. Daarover niet, maar in het algemeen”, vertelde Marko, die viervoudig wereldkampioen Vettel naar de F1 bracht, RTL in Suzuka.“Hij lijkt er vrij relaxed over te zijn. Maar er is altijd emotie bij Ferrari, meer dan in enig ander team."

Vettel nog niet afgeschreven

Marko denkt echter dat de strijd van Vettel bij Ferrari "zichzelf zal oplossen". "Hij moet gewoon de antwoorden op de baan blijven geven, zoals hij deed in Rusland”,zei hij. “Zijn races zijn grotendeels competitief geweest. Daar is hij sneller geweest dan Leclerc. In de kwalificatie lijkt hij een beetje achter te zijn gebleven, maar met de richting die de ontwikkeling van de auto heeft ingeslagen, lijkt het beter te zijn voor zijn stijl. Ik denk niet dat iemand Sebastian Vettel afschrijft”, voegde Marko eraan toe.