Gridstraffen voor Magnussen en Kubica na crashes in kwalificatie

Kevin Magnussen krijgt een gridstraf voor de Grand Prix van Japan voor het wisselen van zijn versnellingsbak. Dat geldt eigenlijk ook voor Robert Kubica, die de race echter vanuit de pitstraat zal starten.

De kwalificatie op Suzuka verliep absoluut niet zoals gehoopt voor Magnussen. De coureur van Haas F1 crashte na zo'n zeven minuten in Q1, toen hij nog geen tijd genoteerd had. Magnussen spinde in de laatste bocht en gleed vervolgens tegen de bandenstapel aan, die hij met zowel de voor- als achterzijde van zijn bolide raakte.

Door die crash zijn de nodige reparaties nodig bij Haas F1. De crashstructuur aan de achterzijde van de bolide moet vervangen worden na de crash, iets wat ook geldt voor de versnellingsbak. Omdat deze niet zes races mee is gegaan, komt dat Magnussen op een gridstraf van vijf posities te staan. Veel zal dat niet uitmaken, want hij blijft daardoor op de negentiende positie.

Ook voor Kubica is er een gridstraf van vijf plaatsen in Japan. De Pool was zondag de eerste coureur die crashte in de laatste bocht en ook bij hem moet Williams moet de versnellingsbak vervangen. Ook Kubica zal weinig merken van zijn straf: hij moet de race toch al noodgedwongen vanuit de pits starten, nadat er een wissel van het chassis nodig bleek na zijn crash tijdens Q1.