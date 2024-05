Magnussen kwaad: "Moest weer die domme tactiek uitvoeren"

Kevin Magnussen speelde een hoofdrol in de sprintrace van vandaag. Hij moest het duel aangaan met Lewis Hamilton, en dat ging niet zonder slag of stoot. Magnussen ging veelvuldig over de limiet, en dat leverde hem veel tijdstraffen op. Na afloop was hij niet blij met zijn team.

Magnussen moest namelijk een gat creëren waardoor zijn teamgenoot Nico Hülkenberg weg kon rijden bij de rest. Haas speelde ditzelfde spelletje eerder al in Saoedi-Arabië, en ook toen moest Magnussen verdedigen. In Miami was het weer hetzelfde liedje, en daar was Magnussen niet blij mee. Hij verzamelde straffen alsof het Pokémonkaartjes waren, en dat zal hem ook veel strafpunten op zijn superlicentie gaan opleveren.

Spelletje

Na afloop verscheen hij met een gezicht dat op onweer stond voor de internationale camera's. In gesprek met Sky Sports liet hij zich duidelijk uit: "Alle straffen waren terecht, daar bestaat geen twijfel over. Maar ik moest het spelletje weer spelen. Ik bevond me in een zeer goede positie achter Nico. Aan het begin van de race won ik veel posities en reed ik op de achtste plek. Ik verdedigde goed ten opzichte van Lewis, omdat ik de DRS had en ik ook een goede pace."

Tactieken

Magnussen zag dat Hülkenberg de chicane afsneed, en dat zijn teamgenoot daarna de positie niet goed teruggaf. Magnussen was de DRS kwijt, en toen begon de tactische fase: "Ik was ineens heel erg kwetsbaar ten opzichte van Lewis. Ik moest als een gek het duel aangaan en ik moest een gat creëren op dezelfde manier als in Jeddah. Ik moest die domme tactieken weer uitvoeren, en dat vind ik niet leuk. Uiteindelijk heb ik mijn werk gedaan als teamplayer, en Nico kon zijn punten pakken omdat ik een gat had gebouwd. Dit is niet de manier waarop ik wil racen, maar ik moest het doen."