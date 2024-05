Magnussen naar stewards voor onsportief rijgedrag

Kevin Magnussen kende een opvallende sprintrace in Miami. De Deen pakte een groot aantal straffen en hij verdedigde zijn positie met alles wat hij in zich hand. De stewards willen hem naast die straffen ook nog spreken over mogelijk onsportief rijgedrag.

Magnussen voerde een opvallende tactiek van zijn team Haas uit. De Deense coureur verdedigde zijn positie op elke mogelijke manier, zodat zijn teamgenoot Nico Hülkenberg voor hem een gat kon slaan. Magnussen was daar niet blij mee, maar hij voerde het wel uit. Deze acties leveren hem nu mogelijk nog een straf op, want de stewards willen hem gaan verhoren over mogelijk onsportief rijgedrag. Ze wijzen hiervoor naar artikel 12.2.1.l van het sportieve reglement.