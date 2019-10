Max Verstappen boos na kwalificatie: "Elke keer gaat er wat mis!"

Max Verstappen kende geen goede kwalificatie voor de thuisrace van Honda in Japan op Suzuka. De Nederlander klaagde veel op de radio over vermogensverlies. Verstappen klaagde vooral over een gebrek aan vermogen van de Honda-motor, wat ook terug te zien is in de tijden. De Nederlander was snel in de eerste twee sectoren, maar verloor veel in de derde sector waar het vermogen een grote rol speelt. De 22-jarige Limburger kwam niet verder dan de vijfde startpositie.

Ferrari en Mercedes waren minimaal een halve seconden sneller dan Verstappen, iets waar niet op gehoopt was bij het team van Red Bull Racing. De Red Bull Racing-coureur was niet blij met zijn resultaat na de kwalificatie, want “elke keer gaat er wat fout”. “In Q2 had ik problemen met de hybride-energie. Het was opgelost in de derde sessie, maar er zijn weer wat aanpassingen gedaan waardoor het in de derde sessie ook niet goed liep.” Gisteren raasde er een tyfoon over Japan, wat nu nog zorgt voor veel wind. Verstappen had daar net zoals iedereen wat last van, maar dat maakte hem niet veel uit.

Vertrouwen voor de race

Het team deed niet wat Verstappen vroeg en daar was hij niet blij mee. ”Ik reed met meer vleugel en vroeg om een slipstream, maar kreeg dat niet. Elke keer gaat er wat mis. Ik ben niet blij met de kwalificatie.” De Nederlander gaat wel met vertrouwen de race in. “Natuurlijk ga ik met alle vertrouwen de race in, maar het is frustrerend dat er elke keer wat mis gaat.”