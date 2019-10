Lando Norris pleit voor meer grind en gras in uitloopstroken F1-circuits

Tijdens de Grand Prix van Rusland was er het nodige te doen om de uitloopstrook bij bocht 2. Lando Norris denkt dat dergelijke problemen opgelost kunnen worden door meer grind te gebruiken.

Door de jaren heen is er op de internationale circuits een beweging waar te nemen waarbij uitloopstroken met gras en grind vervangen worden door varianten met asfalt. De belangrijkste reden hiervoor is de veiligheid, die beter gewaarborgd kan worden op een uitloopstrook met asfalt. Toch kan het asfalt ook problemen opleveren, zoals in Rusland het geval was.

In de uitloopstrook van bocht 2, die uit asfalt bestond, waren lijnen getrokken die de coureurs moesten aanhouden voor ze terug konden keren op de baan. Tijdens het weekend werden deze lijnen aangepast, wat voor verwarring zorgde en Kevin Magnussen een tijdstraf opleverde, omdat hij niet op de juiste manier terugkeerde op de baan. Dat zorgde voor grote irritatie bij de Deen en Haas-teambaas Günther Steiner.

Norris wil meer afwisseling grind en asfalt

Volgens Norris zijn er betere oplossingen mogelijk, zo vertelde hij in Japan aan GPToday.net. "Ze kunnen dat op een betere manier oplossen. Of dat alleen met grind is, weet ik niet, omdat er veel grind op de baan komt te liggen bij het terugkeren op de baan. Carlos had hierover een goed idee, waarbij ze moeten kijken naar een juiste mix van asfalt en grind."

"Ik kan begrijpen waarom we meer asfalt dan grind hebben in de uitloopstroken, maar grind maakt ons banger. Het vertraagt de auto en je wil de auto niet beschadigen, dus je kan niet er niet op volle snelheid door rijden. Een van de dingen waar ze echter bang voor zijn, is dat de auto zich ingraaft en over de kop slaat. Mij lijkt het goed om vooral asfalt in de uitloopstroken te hebben met stroken grind ertussen."

Daarvoor heeft Norris meerdere ideeën. "Het moeten redelijk brede stroken grind worden, waarbij je om en om over grind en asfalt rijdt, of één nog grotere strook grind met nog meer asfalt", vertelt de McLaren-coureur. "Een ander idee is om naast de baan twee meter met gras aan te leggen, daarachter een strook grind en daarna asfalt."