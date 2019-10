'The Ninja' moet Sebastian Vettel weer laten vechten om het kampioenschap

Sebastian Vettel heeft een speciale helm laten ontwerpen voor de Grand Prix van Japan. De helmen zijn een veelbesproken ding in de Formule 1, want in Rusland werd de 'thuishelm' van Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat niet geaccepteerd door de FIA.

Terwijl de Duitser vecht om in de strijd te blijven om de wereldtitel, heeft Sebastian Vettel een nieuw helmdesign voor de GP van Japan laten ontwerpen, een die een eerbetoon brengt aan een van de klassieke krijgers van het land, de Ninja.

Of hij in Suzuka met zijn zwaard kan zwaaien en door de lucht kan vliegen, valt nog te bezien, maar ongetwijfeld zal hij het opnieuw zijn beste beentje voor zetten met inspiratie uit het creatieve motief van zijn nieuwe helm. De helm bevat ook de grafische afbeeldingen van het teruggekeerde 'Mission Now' van Philip Morris International, dat het tabaksbedrijf promoot bij Ferrari.