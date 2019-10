Max Verstappen over tyfoon: "Meer vrije tijd op zaterdag, zondag eerder opstaan"

De aanstormende tyfoon Hagibis lijkt roet in het eten te gaan gooien voor de Formule 1 in Suzuka. Max Verstappen blijft er echter nuchter onder en bereidt zich al een beetje voor op een kwalificatie op zondag.

Hagibis lijkt Japan en Suzuka vooral op zaterdag dwars te gaan zitten. De verwachting is dat de tyfoon op die dag aan land komt, wat gepaard zal gaan met veel neerslag en zeer harde wind. Het is dan ook nog maar de vraag of de kwalificatie wel op zaterdag verreden kan worden. Verstappen lijkt het allemaal echter niet zo'n groot probleem te vinden als de kwalificatie op zondagochtend plaats moet vinden.

"Ik heb mijn speedboot meegenomen, dus ik ben er klaar voor", grapt de Nederlander tijdens de persconferentie op Suzuka. "Het lijkt er op dit moment niet op dat we zaterdag kunnen rijden, maar zondag lijkt geen probleem te zijn. We gaan het wel zien. Ik zal wat meer vrije tijd hebben zaterdag en de volgende dag eerder moeten opstaan. Verder verandert er niet veel. Ik heb het in 2015 ook meegemaakt in Austin."

'Normaal' dat er meer verplichtingen zijn voor Japan

De Japanse Grand Prix is de thuisrace van Honda, de motorleverancier van Red Bull Racing. Dat zorgde ervoor dat Verstappen al op zondag in het vliegtuig richting Tokio zat, omdat hij in de aanloop naar de race een aantal verplichtingen had. Volgens de Red Bull-coureur was het in zijn voorbereiding drukker dan voor een normaal raceweekend, maar dat had ook zijn positieve kanten.

"Ja, ik was bijvoorbeeld dinsdag de hele dag bezig. Ik mocht wel rijden met de allereerste Honda F1-auto, dus dat was behoorlijk cool. Ik paste er niet heel lekker in, maar het was een geweldige ervaring om erin te rijden. Natuurlijk ga je niet voluit, maar het was een heel coole ervaring. Volgens mij is het echter heel normaal dat je in zo'n week iets eerder begint met je plichtplegingen.