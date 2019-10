Lewis Hamilton: "Ik kan voor positieve verandering zorgen bij Ferrari"

Lewis Hamilton acht het onwaarschijnlijk dat hij in de toekomst de overstap maakt naar Ferrari. Wel denkt de huidige Mercedes-coureur dat hij voor een aantal positieve veranderingen zou kunnen zorgen bij de Scuderia.

Ferrari is het meest succesvolle team in de historie van de Formule 1 met vijftien wereldtitels bij de coureurs en zestien constructeurstitels. Voor veel coureurs is het ultieme doel dan ook racen voor de Scuderia, maar dat geldt niet voor Hamilton. "Voor velen is Ferrari de ultieme droom van een carrière, maar dat is bij mij niet zo. Sinds mijn dertiende ben ik al onderdeel van de Mercedes-familie", vertelde hij aan Blick.

Hamilton maakte in 2007 zijn debuut in de Formule 1 bij McLaren, dat op dat moment nog met Mercedes-motoren reed. Eind jaren '90 werd hij echter al naar de Britse renstal gehaald als groot talent in de karting. Na zes seizoenen in dienst van McLaren stapte de tegenwoordig vijfvoudig wereldkampioen over naar het fabrieksteam van Mercedes, waar hij zijn laatste vier wereldtitels wist te behalen.

Ondanks dat Hamilton de overstap naar Ferrari niet overweegt, denkt hij wel voor positieve verandering te kunnen zorgen in Italië. "Dat overweeg ik niet echt, hoewel ik er geen twijfel over heb dat ik ook een aantal positieve veranderingen zou kunnen doorvoeren. Dat is echter niet mijn doel. Het kostte zes jaar om van Mercedes een winnend team te maken en het aan de top te houden. Nu hebben we een sfeer vol liefde, waardering, bewondering en respect. Dat geef je niet zomaar op."