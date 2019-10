'Eigen krachtbron produceren nooit een optie geweest voor McLaren'

McLaren is naast een Formule 1-team ook een producent van straatauto's, maar volgens teambaas Andreas Seidl is het nooit echt overwogen om ook als motorleverancier in de Formule 1 te stappen.

In de aanloop naar de Grand Prix van Rusland werd bekend dat McLaren met ingang van het seizoen 2021 weer motoren gaat afnemen van Mercedes. Dat deed de renstal tussen 1995 en 2014 ook al en dat leverde onder andere drie wereldtitels op: Mika Hakkinen was in 1998 en 1999 over het hele seizoen gezien de sterkste, terwijl Lewis Hamilton dat in 2008 was.

Hakkinen heeft er dan ook vertrouwen in dat McLaren de weg omhoog weer kan vinden nu ze in 2021 weer motoren van Mercedes geleverd krijgen. "Dit partnerschap werkte in het verleden erg goed en Andreas Seidl heeft dit geïdentificeerd als een belangrijk element in de strategie van McLaren om weer te kunnen winnen."

Het produceren van een eigen krachtbron zou voor een fabrikant als McLaren ook mogelijk moeten zijn, maar volgens Seidl is dat nooit een serieuze optie geweest. "Dit hebben we nooit serieus overwogen. Je moet er veel geld in investeren. Tevens heb je ook een hoop tijd nodig om hetzelfde te leren als de huidige fabrikanten al geleerd hebben. Om deze twee redenen is het nooit een gespreksonderwerp voor ons geweest", vertelde hij aan Speed Week.