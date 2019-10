Daniil Kvyat over zijn toekomst: "Ik ben blij met waar ik zit en ga niet naar Alfa Romeo"

Daniil Kvyat, coureur van Toro Rosso, heeft geruchten over een mogelijke overstap naar het team van Alfa Romeo Sauber, naar het rijk der fabelen verwezen. Dr. Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, vertelde onlangs dat de Toro Rosso-coureur volgend jaar in ieder geval niet zal promoveren naar het team van Red Bull Racing.

Daniil Kvyat naar Ferrari?

In Sochi gingen er geruchten dat Kvyat, die vorig jaar terugkeerde in het Red Bull-programma, nadat hij in 2017 nog de deur was gewezen, misschien zou worden opgepikt door het aan Ferrari gelinkte Alfa Romeo. De Rus werkte in 2018 al als ontwikkelingscoureur in de simulator voor Ferrari, dus gingen er stemmen op dat Kvyat na een redelijk jaar als rijder bij Toro Rosso wel eens het stoeltje van de tegenvallend presterende Antonio Giovinazzi zou kunnen overnemen.

De Rus vertelde in Sochi echter aan het Russische Sportbox: "Ik weet niets over de situatie bij Alfa Romeo. Ik focus me alleen op mijn team."

Daniil Kvyat gewoon bij Toro Rosso

La Gazzetta dello Sport, meldde deze week dan ook dat Kvyat ook in 2020 voor Toro Rosso uit zal komen. De Italiaanse krant citeert de drievoudig podiumklant, als volgt: "Ik heb veel verschillende uitspraken gehoord, maar ik ben blij dat ik ook in 2020 mijn plaats in de Formule 1 heb. Ik ben dol op Toro Rosso en ik blijf graag rijden voor dit team."