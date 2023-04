Kvyat was in Red Bull-tijd dichtbij Ferrari-contract

De Formule 1-loopbaan van Daniil Kvyat kwam in 2020 ten einde. De Russische coureur was daarna nog eventjes reservecoureur bij Alpine en kondigde recent aan dat hij vanaf volgend jaar fabriekscoureur wordt van het Hypercar-project van Lamborghini. Kvyat onthult zelf dat zijn loopbaan er heel erg anders uit had kunnen zien.

Kvyat was vrijwel zijn gehele Formule 1-loopbaan onderdeel van de Red Bull-familie. Hij was jarenlang onderdeel van het Red Bull Junior Team en belandde uiteindelijk bij het team van Toro Rosso in de koningsklasse van de autosport. Kvyat reed in 2015 en in 2016 voor het topteam van Red Bull Racing. Al vroeg in het seizoen 2016 werd hij door Red Bull echter gedegradeerd naar Toro Rosso en nam Max Verstappen zijn plekje in.

Kvyat laat nu zelf weten dat zijn loopbaan heel anders had kunnen lopen. Hij onthult namelijk dat hij een aanbieding van het team van Ferrari op zak had. Hij had bij Ferrari de teamgenoot van Sebastian Vettel kunnen worden. In de Track Limits Podcast spreekt Kvyat zich uit: "Ik presteerde op dat moment heel erg goed bij Red Bull, vind ik. Ik had net een podiumplek gescoord en ik had ook een optie om voor Ferrari te gaan rijden als vervanger van Kimi Räikkönen."