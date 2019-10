Nico Hulkenberg: "Spijt van sommige keuzes in F1"

Nico Hulkenberg heeft toegegeven dat hij spijt heeft van sommige keuzes in zijn Formule 1-carrière. Het lijkt erop dat de 32-jarige Renault-coureur na een decennium in de sport er niet in zal slagen om een ander stoeltje te vinden voor 2020.

Kansen op winst verloren

De Duitser kwam in al zijn races in de Formule 1 nog nooit op het podium, maar hij zei dat hij zelf ook kansen heeft laten schieten om races te winnen, zoals in Brazilië in 2012 toen hij probeerde Lewis Hamilton in te halen.

"De inhaalactie ging fout, maar ik zal niet 100 jaar lang gegijzeld worden met dit in mijn gedachten. Als je niet probeert in te halen wanneer je kunt, moet je van baan veranderen. Natuurlijk is er soms frustratie, zelfs bitterheid, maar persoonlijk slaap ik 's nachts heel goed."

Renault dumpt Hulkenberg

Renault-teambaas Cyril Abiteboul maakte vorige maand de beslissing om Hulkenberg vanaf 2020 te vervangen door Esteban Ocon. Abiteboul zei dat de neiging van Hulkenberg om bepaalde kansen op goede resultaten te vergooien één van de redenen is waarom hij zijn plaats verloor.

Nico Hulkenberg zegt tegen het Franse Auto Hebdo hierover: "Ik ben het niet eens met Cyril. Een paar fouten, een slechte carrièrekeuze, en je komt al snel in een situatie als de mijne terecht. Het gaat allemaal om details in de F1."

En dus toen hem werd gevraagd of hij spijt heeft van zijn carrière met 174 races in de F1, antwoordde Hulkenberg: "Natuurlijk doe ik dat, over bepaalde dingen, bepaalde beslissingen, bepaalde situaties. Maar het maakt ook deel uit van het leven. Uiteindelijk ben ik hier al 10 jaar. Tien leuke en intense seizoenen. Er had meer succes kunnen zijn, maar het had ook erger kunnen zijn."