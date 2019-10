Lewis Hamilton: "De Ferrari-bolide is gebouwd op Vettel, niet op Leclerc"

Charles Leclerc heeft na de zomerstop van zich laten spreken. Voor de zomerstop was de Monegask wel te zien, maar zijn auto had niet de strijdkracht. Sebastian Vettel zat niet in een goede flow, de Duitser kende veel tegenslagen. Sebastian Vettel kreeg veel kritiek en dat was allemaal niet in het voordeel van de Duitser.

Dat Leclerc in z'n goede flow zit, is volgens Lewis niet in het voordeel van Vettel. "Zijn teamgenoot zit in de lift. Ik heb gesproken met super belangrijke mensen binnen Ferrari die zeiden: 'Het is over voor Seb'."

Leclerc eerste coureur Ferrari

Na de teamorders in Rusland is het wel duidelijk geworden dat Charles Leclerc op dit moment de nummer 1 coureur is van Ferrari. Lewis Hamilton denkt dat ze daar later misschien wel spijt van kunnen gaan krijgen. "Nu lijkt het erop dat ze al hun eieren in één mandje (bij Ferrari) hebben gestopt, waar Seb de nummer één coureur was die ze altijd zouden kiezen. Nu lijkt het er al een tijdje op dat Charles Leclerc de toekomst is. Ik denk dat je de dingen het komende jaar zult zien evolueren, dat zal aantonen dat dit het geval is, waar ze misschien spijt van kunnen krijgen."

Als de verhoudingen nog steeds in het voordeel van Ferrari-coureur Leclerc blijven, dan denkt niemand eraan hoe belangrijk een rol is die Vettel heeft gespeeld om Ferrari weer concurrerend te maken, volgens Hamilton. "Ik zou zeggen nooit de impact van de coureur te onderschatten. Die auto die door de jaren heen is ontwikkeld, heeft niets met Charles te maken gehad. Het is allemaal Seb's werk met het team geweest. Dus alleen maar om hem te zien winnen in Singapore, hoewel ik de race niet won, voelde ik me nog steeds heel goed omdat er iets goeds kwam naar iemand die eigenlijk een fatsoenlijk persoon is en ook super toegewijd. Hij is zeker nog niet afgeschreven."