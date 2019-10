Andreas Seidl looft teamwork en teamspirit McLaren in Rusland

McLaren-teambaas Andreas Seidl looft de instelling van zijn team, dat na een lastige vrijdag de keihard aan de slag ging om het tij te keren tijdens de Russische Grand Prix.

McLaren had het lastig tijdens de eerste vrije trainingen op vrijdag. Het team moest een aantal veranderingen doorvoeren om ervoor te zorgen dat beide auto's uiteindelijk het derde deel van de kwalificatie konden halen. Lando Norris omschreef de auto op vrijdag nog als 'erg inconsistent' en 'lastig om voluit mee te gaan'. Uiteindelijk scoorde McLaren met beide auto's punten: Carlos Sainz werd zesde, twee plekken voor Norris.

Tegenover GPToday.net vertelde Seidl het volgende. "Het was voor ons een goede dag. We scoorden twaalf punten en lopen er elf uit op Renault. Het is voor het eerst sinds 2014 dat we weer boven de 100 punten zitten. Beide coureurs hadden een geweldige start. Ook belangrijk is dat de pitstops goed gingen, nadat we daar moeite mee hadden in de afgelopen races. Voor het team is dat belangrijk om weer vertrouwen op te bouwen."

"We zijn dus erg blij, vooral na de lastige vrijdag. De coureurs en het team staken de koppen bij elkaar en we hebben tot in detail geanalyseerd wat we wilden doen voor zaterdag. We maakten de juiste keuzes en hadden een competitieve auto. Ik denk dat we in de auto duidelijk de vierde snelste auto hadden."

Seidl wil momentum in 2020 vasthouden

Seidl mikt erop dat McLaren het momentum uit het huidige seizoen kan meenemen richting de campagne in 2020. "De makkelijkste manier is het scoren van resultaten. Dat geeft positieve resultaten en een positieve sfeer binnen het team. Het is uiteindelijk mijn taak om duidelijke leiderschap te tonen en stap voor stap neer te zetten wat we denken nodig te hebben om vooruit te kunnen."

"We hebben zaken als de nieuwe windtunnel, de nieuwe motorleverancier voor 2021 en daarna al aangekondigd, maar er komt nog meer aan. Het geeft het team een duidelijke indicatie van waar we heen gaan. Het is belangrijk dat we in de ontwikkeling van de auto nog steeds zien dat we de bolide verbeteren."