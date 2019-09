Raikkonen schrikt: "Laatste vier races waren een nachtmerrie"

Kimi Raikkonen viel tijdens de Russische Grand Prix vooral op door het maken van een valse start. De Alfa Romeo-coureur steekt daarvoor de hand in eigen boezem, maar hij is wel geschrokken van de afgelopen races.

Raikkonen begon overtuigend aan zijn eerste seizoen bij Alfa Romeo Racing. Voor de zomerstop wist de wereldkampioen van 2007 31 punten te verzamelen, maar na de eerste vier races na de zomerstop staat hij nog altijd op dat aantal. In België werd Raikkonen zestiende, om die resultaten op te volgens met een vijftiende plek in Italië en een uitvalbeurt in Singapore.

In Rusland kwam Raikkonen niet verder dan de dertiende plaats. De Fin raakte al bij de start in de problemen door te vroeg weg te rijden, wat hem een drive-through penalty opleverde. Raikkonen erkent dat hij fout zat bij de start, maar schrikt wel van de huidige vorm van hemzelf en Alfa Romeo. "Deze race was natuurlijk mijn fout. Uiteindelijk kwamen we door de safety cars terug in de race en konden we onszelf van een ronde achterstand ontdoen, maar helaas hadden we gewoon niet genoeg snelheid."

"We konden aanhaken bij Toro Rosso en ik kon een van hen goed inhalen, maar dat kwam omdat ze met elkaar aan het vechten warren en hij wijd ging. We moeten dit gaan begrijpen, want de laatste vier races zijn nachtmerries geweest. We moeten uitzoeken wat er fout ging, waar het beter moet. In de laatste races hadden we alleen op Spa snelheid, voor de rest hadden we het erg lastig."