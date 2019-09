De Grand Prix van Rusland werd al na de eerste ronde kortstondig geneurtraliseerd na een crash van Romain Grosjean. De Fransman werd de eerste uitvaller van de race.

Het ging voor Grosjean verkeerd in bocht 5. De Haas-coureur reed aan de buitenkant en zag vervolgens zowel Antonio Giovinazzi als Daniel Ricciardo aan de binnenkant verschijnen. Giovinazzi werd door beide auto's in de sandwich genomen. De Italiaan raakte daardoor zowel de auto van Grosjean als die van Ricciardo aan, hoewel hij daar weinig aan kon doen. Grosjean zag zijn race in de bandenstapel eindigen, Ricciardo kon zijn weg vervolgen met een lekke band en Giovinazzi leek ogenschijnlijk geen schade te hebben.