Renault trekt sponsor Verizon Media voor twee jaar aan

Renault heeft Verizon Media toegevoegd als sponsor aan het Formule 1-team. Het Franse team hoopt hiermee hun passie te delen. Het hoofddoel is om internationale merken te promoten.

De deal is getekend voor twee jaar. Het bedrijf zal de logo's van het media- en technologiebedrijf en het merk Yahoo! op de bolides van Renault laten plaatsen.

Antoine Magnan, hoofd partnerschappen voor Renault Sport, vertelde in het persbericht: ’’Verizon Media deelt duidelijk onze passie voor innovatie en we kijken ernaar uit om met hen samen te werken om enkele van hun prestigieuze en internationale merken te promoten. We zijn ook verheugd om zo'n premium bedrijf te verwelkomen in onze steeds groter wordende portefeuille van gewaardeerde partners.”

Het portfolio van het Renault F1 Team is uitgebreid en omvat de volgende bedrijven: verzekeringsmaatschappij Mapfre, bank- en dienstenbedrijf RCi, Nissan's luxeauto-divisie Infiniti, oliemultinational BP Castrol en chemische multinational Dupont.

Het team hoopt met dit bedrijf weer een stap vooruit te zetten. Het team heeft gisteren bekend gemaakt dat het vanaf 2020 geen afnemers meer heeft voor de krachtbron.