Lewis Hamilton: "Wij hebben de party modus, maar Ferrari heeft een super modus"

Lewis Hamilton moet morgen voor de vijfde keer op rij iemand voor zich dulden op de startgrid. De Brit leek het maximale uit zijn Mercedes te halen, maar dat was wederom niet genoeg voor pole position. Het Duitse team wacht inmiddels ook al drie races op een zege en als zij vier races op rij niet zouden winnen, zou dat voor het eerst in het hybride tijdperk zijn. Mercedes moet dus aan de bak om de verrassende dominantie van Ferrari te doorbreken.

Lewis Hamilton was zich ook bewust van het duidelijk snelheidsverschil met Ferrari en grapte over de motorstanden die het team uit Maranello ter beschikking heeft: "Het was een zware kwalificatie, want die Ferrari's zijn belachelijk snel op het rechte stuk. Zij gaan echt naar een hoger niveau. Mensen zeiden dat wij een party modus hadden, maar Ferrari heeft op dit moment een super modus. Ik heb echt alles gegeven, maar het team heeft geweldig werk geleverd om ons gedurende het weekend steeds verder naar voren te krijgen. Ik ben blij dat het zo lukte, want ik had echt niet verwacht op de eerste startrij te staan."