Leclerc evenaart Schumacher met vierde pole op rij: "Maar denk niet aan statistieken"

Charles Leclerc blijft na de zomerstop de te kloppen man op de zaterdag in de Formule 1. De 21-jarige Monegask pakte al 3 uit 3 mogelijke pole positions sinds de zomerstop en voegde daar in Sochi zijn vierde pole position uit vier races aan toe. Leclerc werd daarmee de eerste Ferrari-coureur sinds Michael Schumacher die dat presteerde. Het lijkt er sowieso op dat zijn team Ferrari in de zomerstop iets gevonden heeft, waardoor de auto niet te kloppen is in de kwalificatie, want teamgenoot Sebastian Vettel start ondanks een foutje in de eerste sector ook als derde.

Na de kwalificatie verklaarde Leclerc ook enorm blij te zijn met de auto: "Hij voelde echt fantastisch. Het voelt natuurlijk goed om weer op pole te staan, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat dit het beste circuit is om vanaf de eerste plek te starten. Het rechte stuk na de start is namelijk behoorlijk lang. De start zal dus enorm belangrijk zijn morgen."

Leclerc werd er door interviewer Jenson Button op gewezen dat hij het record van Schumacher geëvenaard had, maar de Monegask antwoordde: "Het voelt heel speciaal om zoiets te bereiken, maar daar ben ik eigenlijk niet mee bezig, met die statistieken. Ik focus me gewoon op mijn werk en dit is natuurlijk een goede start van het weekend. We zaten er op vrijdag al goed bij en het ziet er dus ook goed uit voor morgen."