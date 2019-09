VT3: Leclerc en Vettel bovenaan in laatste oefensessie, Verstappen vijfde

Charles Leclerc heeft de snelste tijd gereden tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Rusland. De Ferrari-coureur dook als enige onder de 1 minuut 33 en bleef daarmee Sebastian Vettel en Lewis Hamilton voor. Max Verstappen kwam niet verder dan de vijfde tijd.

De derde en afsluitende vrije training voor de Russische Grand Prix draaide zoals vanouds om het treffen van de laatste voorbereidingen voor de kwalificatie. Echt snelle tijden werden er echter nog niet gereden in het eerste half uur van de sessie. Alexander Albon was de eerste die een tijd neerzette, maar zijn 1:35.843 werd al snel verbroken door Lando Norris.

De McLaren-coureur mocht met een 1:35.322 even genieten van de eerste positie, maar moest daarna toch toezien hoe de topteams de regie in handen namen. Op softs kwam Charles Leclerc relatief eenvoudig naar de eerste tijd en even later was hij ook de eerste die een tijd onder de 1 minuut en 34 seconden reed. Op zachte banden kon Bottas pas in zijn tweede run aanhaken, want hij ging op een tiende naar de tweede tijd.

Tempo Verstappen op medium hoopgevend

Verstappen opende zijn training op de mediums en dat deed hij goed. De Red Bull-coureur wist in zijn run uiteindelijk tot de derde tijd te komen, op zo’n drie tienden van Leclerc. Daarna was het echter tijd voor de coureurs om allemaal op softs aan de slag te gaan voor een kwalificatiesimulatie op het Sochi Autodrom.

Vettel kwam als eerste over start-finish om zijn tijd te verbeteren en met een 1:33.304 ging hij naar de eerste positie. Lang kon hij daar niet van genieten, want nog geen halve minuut later was Leclerc er als de kippen bij om de eerste plek weer over te nemen. In eerste instantie ging de Monegask naar een 1:32.861, om die daarna verder te verbeteren naar een 1:32.733.

Verstappen spint in run op softs

Achter Leclerc en Vettel reed Hamilton zich naar de derde positie in de snelste Mercedes, gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas. Verstappen kwam tijdens zijn laatste run op softs niet onder zijn tijd op mediums door en eindigde op de vijfde positie. De Red Bull-coureur lanceerde zichzelf in eerste instantie over de kerbstones in bocht 2, om vervolgens aan het begin van de laatste sector te spinnen. Met op het oog schade aan de vloer keerde hij daarna terug in de pits.

Achter Verstappen reed Romain Grosjean de zesde tijd, gevolgd door Alexander Albon en Nico Hülkenberg. De laatste posities in de top tien werden bezet door Lando Norris en Kevin Magnussen. Voor Daniil Kvyat was het wederom een tegenvallende training. De Toro Rosso-coureur moest zijn auto wederom aan de kant parkeren, deze keer door een motorisch probleem.