Alexander Albon: "Ik weet dat Max Verstappen sneller is"

Alexander Albon heeft een redelijk goede vrijdag achter de rug. De Thaise Brit, die zich meer Thai dan Brit voelt, was tevreden.

De Red Bull Racing-coureur meent dat er nog wel tijd te vinden is. In de tweede vrije training had hij een moment met Lewis Hamilton, die bijna achteropreed.

De tweede vrije training was erg druk in de laatste periode. Veel coureurs waren buiten om hun racesimulaties te doen en het was volgens Albon een ‘puinhoop’. ”Het was erg druk in de laatste sessie van de tweede vrije training, het was een puinhoop. Ik probeerde buiten te blijven, maar het was erg druk. Het was niet de optimale positie om de goede tijd neer te zetten, maar ik haalde eruit wat er mogelijk was.”

Alexander Albon was nog niet echt tevreden met de auto in Sotsji. “Ik had een beetje moeite met de auto. Als je niet blij bent met één ding hier, dan heeft dat effect op alle twintig dingen. We moeten alles analyseren uit de data die we vandaag hebben verkregen”, zo vertelde de Thaise Brit tegen GPToday.net.

Ondanks dat alle vier de Red Bull-coureurs een gridstraf ontvangen, verwacht Albon toch bij de top te eindigen en hoopt te kunnen starten van een nog wel goede positie. “Ik denk dat we morgen een redelijke goede kwalificatie kunnen neerzetten. We zullen het morgen zien.”

Er was niet echt een specifiek probleem waardoor Alex Albon Lewis Hamilton niet zag, maar volgens hem waren de laatste minuten rommelig. “Ik hoorde dat Valtteri Bottas achter me zat en toen ik vroeg waar Lewis was, zat hij al bijna in me.” Albon is niet echt geïnspireerd door de tijden van Verstappen. “Ik kijk naar mezelf omdat ik weet dat hij snel is. Kijkend naar mezelf heb ik morgen gewoon een betere run nodig.”