Sainz: "Coureurs moeten nog wennen aan meer vrijheid in gevechten"

De coureurs mogen sinds de Grand Prix van Canada harder tegen elkaar racen. Carlos Sainz is daar blij mee, maar ziet wel dat de coureurs zich nog moeten aanpassen aan de nieuwe situatie.

Na de zomerstop heeft de wedstrijdleiding ervoor gekozen om een zwart-witte waarschuwingsvlag te tonen aan coureurs die in de ogen van de wedstrijdleiding net niet over het randje gaan in onderlinge duels. Voorheen zouden voor dergelijke vergrijpen eerder straffen uitgedeeld worden, maar dat is nu dus niet meer het geval.

Pierre Gasly was in België de eerste coureur die de waarschuwingsvlag getoond kreeg, maar de vlag kwam vooral nadrukkelijk in het nieuws toen Charles Leclerc een waarschuwing kreeg tijdens een duel met Lewis Hamilton in Italië. Volgens Sainz moeten de coureurs zich nog een beetje aanpassen aan het feit dat ze harder kunnen racen, maar zegt wel dat ze ook moeten weten waar de limiet zit.

"We komen er in de buurt, maar we moeten nog wennen aan deze meer open regels. Het lijkt er duidelijk op dat je iets meer kan spelen, maar je kan ook iets in de fout gaan en ermee wegkomen, omdat je je joker inzet", zegt de Spanjaard. "We moeten wel weten hoe ver we over de limiet kunnen gaan. Het is volgens mij duidelijk dat je nu over de limiet kan gaan, dus we zullen zien hoe het gaat."

Sainz staat achter instelling McLaren

McLaren heeft eerder toegegeven dat het niets gaat toegeven op de productie van haar auto voor 2020 in de jacht op de vierde plaats bij de constructeurs in 2019. Sainz is van mening dat het team daarmee de juiste mentaliteit heeft. Hij vertrouwt erop dat de renstal de bronnen heeft om ervoor te zorgen dat het tot en met het einde van het seizoen aan kop blijft in de middenmoot.

"Ik denk dat McLaren niet moet denken aan hoe ze P4 of P5 gaan pakken, maar ze moeten denken aan hoe ze terugkeren aan de top. Dat is precies hoe ik wil dat McLaren denkt: vooruitkijken, maar het zou geweldig zijn als we dit jaar P4 pakken. Ik denk dat we nog steeds een auto en coureurs hebben die in staat zijn om dat te doen met deze auto, dus ik heb liever dat de fabriek nadenkt over volgend jaar."