Jean Todt over toetreding Panthera: "We zijn tevreden met tien teams"

Panthera Team Asia wil in 2021 toetreden tot de Formule 1, maar Jean Todt houdt nog een slag om de arm. De president van de FIA is 'tevreden' over de huidige situatie met tien teams en twintig auto's.

GPToday.net kon in augustus onthullen dat er een team klaarstaat dat in 2021 toe wil treden tot de Formule 1. Het team moet Panthera Team Asia gaan heten en Benjamin Durand, voormalig hoofd van SMP Racing, moet het project gaan leiden. Het team heeft in Groot-Brittannië al een tijdelijke uitvalsbasis en zou een aantal belangrijke personele posten al ingevuld hebben.

Todt houdt zich echter op de vlakte als hij door het Finse MTV gevraagd wordt naar of en wanneer Panthera Team Asia tot de Formule 1 kan toetreden. "Ik zal voorzichtig zijn. Ik luister niet naar geruchten, maar vind concrete zaken belangrijker. Op dit moment heb ik er nog niets over gehoord, behalve dat ik iets op een website gelezen heb. Met een mogelijk nieuw team heb ik nog niet echt contact gehad."

"Op dit moment hebben we tien sterke teams en dat geeft ook waarde aan ieder van hen", vervolgt Todt. "We hebben op dit moment nog geen aanmeldingen gekregen van het niveau van Haas. Er zijn mogelijk wel kansen, zoals het geval was toen Racing Point Force India overnam, maar we zijn tevreden met de huidige situatie van tien teams. De tijd zal leren of er in de toekomst veranderingen zijn."