Ferrari benieuwd naar prestaties Singapore-upgrade in Rusland

Ferrari wil graag zien waar het in de pikorde staat nadat het vorig weekend verrassend de winst wist te pakken tijdens de Grand Prix van Singapore, wat op papier geen goed circuit zou moeten zijn voor het team.

Na twee races op de snelle circuits van Spa-Francorchamps en Monza was Ferrari vooraf niet de favoriet in Singapore, een langzaam circuit waar downforce belangrijk is. De Scuderia nam een aantal upgrades mee naar het Marina Bay Street Circuit en die wierpen hun vruchten af. Sebastian Vettel en Charles Leclerc behaalden een dubbelzege, de derde keer voor Ferrari sinds de introductie van de V6-turbomotoren in 2016.

"Na het behalen van drie zeges op rij kijken we uit naar Rusland om te bekijken of onze laatste updates opnieuw zullen werken op wat wederom een ander type circuit is", vertelde teambaas en technisch directeur Mattia Binotto van Ferrari op de website van het team. "Sochi heeft lange rechte stukken en een vlakke asfaltlaag, dus het is wederom niet makkelijk om het maximale uit de banden te halen. Het circuit vereist ook een compleet andere afstelling en configuratie dan Singapore. Het sleutelpunt wordt het hebben van een gebalanceerde auto."

Vettel: 'Sochi een lastig circuit'

Vettel, die in Singapore zijn eerste zege van het seizoen pakte, zegt dat het Sochi Autodrom een 'lastig' circuit is, ondanks dat het vergelijkbare bochten heeft. "Een groot aantal bochten lijkt erg op elkaar, maar ze zijn allemaal zeer technisch en het juiste instuurpunt vinden kan behoorlijk lastig zijn."

"Dat geldt ook voor het vinden van het juiste rempunt en de beste manier om de auto door de bocht te krijgen om snel te zijn, terwijl je ook op de banden let. Vanuit een technisch oogpunt is het een van de lastigste circuits op de kalender, maar het geeft een voldaan gevoel als je in staat bent om een perfecte ronde aan elkaar te knopen. Dat geldt zeker voor de kwalificatie."