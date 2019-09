Rapport Singapore 2019: Ferrari slaat slag in Singapore

De nieuwe ronde overzeese races begon afgelopen weekend in Singapore. De Ferrari-coureurs blonken uit op het stratencircuit in de Aziatische stadstaat, terwijl er eigenlijk niemand een echte flater sloeg op het Marina Bay Street Circuit.

De beoordelingen in dit rapport zijn subjectief en open voor discussie. Vind je dat een coureur een te hoog of te laag cijfer krijgt, schroom dan niet om je te laten horen in de reacties.

Mercedes

44. Lewis Hamilton, 4de: 8,0

77. Valtteri Bottas, 5de: 7,0

De Grand Prix van Singapore was niet het weekend van Mercedes. Hamilton verloor door een tactische misser van het team zijn tweede positie, ondanks dat de Brit zelf wel eerder naar de pits wilde komen. Bottas moest zich (niet voor het eerst) schikken in een dienende rol, maar het hele weekend kwam de Fin eigenlijk ook niet in de buurt van Hamilton. De titel lijkt dichter en dichterbij te komen voor de vijfvoudig wereldkampioen.

Ferrari

5. Sebastian Vettel, 1ste: 10,0

16. Charles Leclerc, 2de: 9,5

Net op het moment dat Leclerc de regie binnen Ferrari in handen lijkt te nemen, slaat Vettel terug. De Duitser werd weliswaar geholpen door de pitmuur omdat hij eerder mocht stoppen dan Leclerc, maar zijn outlap was fenomenaal en voor de rest bleef hij foutloos. Dat kan ook gezegd worden van Leclerc, die wederom pole pakte en zonder de latere pitstop dan Vettel misschien wel zijn derde zege op rij had kunnen pakken.

Red Bull Racing

23. Alexander Albon, 6de: 7,5

33. Max Verstappen, 3de: 8,5

Na twee races met fouten herstelde Verstappen zich in Singapore. Er werd gehoopt op een zege, maar de Red Bull bleek daar niet snel genoeg voor. Wel maximaliseerde de Nederlander door met een goede strategie derde te worden, een plekje hoger dan zijn startpositie. Teamgenoot Albon kon het tempo goed volgen in zijn eerste bezoek aan Singapore en werd wederom zesde. De Britse Thai laat zien dat Red Bull misschien wel de juiste keuze gemaakt heeft met het wisselen van Gasly.

Renault

3. Daniel Ricciardo, 14de: 6,5

27. Nico Hülkenberg, 9de: 7,5

Het lukte Renault niet om het enorme hoogtepunt van twee weken eerder in Italië te herhalen. Ricciardo werd na de kwalificatie uit de uitslag gehaald, moest vanaf de laatste positie starten en kwam, ondanks een flinke dosis vechtlust en een lekke band, niet verder dan P14. Hülkenberg behaalde met P9 weliswaar twee punten, maar er was meer mogelijk geweest als hij niet in de eerste ronde een lekke band had opgelopen door een botsing met Sainz.

Haas F1

8. Romain Grosjean, 11de: 6,5

20. Kevin Magnussen, 17de: 6,0

Haas F1 had in Singapore misschien wel wat punten kunnen scoren, maar strategisch ging het niet goed bij de Amerikaanse renstal. Magnussen lag lange tijd op puntenkoers, maar viel op versleten banden in de slotfase helemaal terug naar P17. Lichtpuntje? Hij zette op softs nog wel de snelste raceronde neer. Grosjean was gedurende de race betrokken bij veel gevechten en wist zich met knap verdedigen te handhaven op P11. Smetje op zijn race is dat hij betrokken was bij de crash van Russell.

McLaren

4. Lando Norris, 7de: 8,5

55. Carlos Sainz, 12de: 7,0

McLaren lijkt nog steeds de beste auto achter de drie topteams te hebben en Norris bewees dat in Singapore. De Britse rookie bleef foutloos en werd keurig zevende, nadat hij in de openingsfase van de race het (lage) tempo van de top 6 goed kon bijbenen. Sainz had een pechdag: hij werd al in de eerste ronde geraakt door Hülkenberg, liep een lekke band op en klaagde daarna over een gebrekkige wegligging. Desondanks werd hij twaalfde.

Racing Point

11. Sergio Perez, uitgevallen: 7,0

18. Lance Stroll, 13de: 6,5

Naar eigen zeggen waren er ook in Singapore weer kansen op punten voor Perez, maar de Mexicaan zou die punten uiteindelijk niet binnenhalen. Zijn race zat er na 42 ronden op, toen hij zijn Racing Point aan de kant moest parkeren. Ook voor teamgenoot Stroll waren er geen punten weggelegd op het Marina Bay Street Circuit: de Canadees reed kleurloos naar de dertiende positie.

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen, uitgevallen: 6,5

99. Antonio Giovinazzi, 10de: 8,0

De rollen bij Alfa Romeo zijn na de zomerstop omgedraaid. Raikkonen viel in Singapore uit, nadat hij in de race geen bijzonder goede indruk had gemaakt. Zijn uitvalbeurt was het resultaat van een botsing met Kvyat, die een zeer optimistische inhaalactie inzette in bocht 1. Giovinazzi is sinds de zomerstop echter los. In Italië pakte hij voor eigen publiek twee punten, in Singapore lag hij zelfs vier ronden aan de leiding. Ondanks een botsing met Ricciardo, waardoor hij twee keer naar de pits moest, knokte hij zich terug naar de tiende positie.

Scuderia Toro Rosso

10. Pierre Gasly, 8ste: 8,0

26. Daniil Kvyat, 15de: 6,5

De vorm van Gasly is terug sinds hij van Red Bull Racing teruggezet werd naar Toro Rosso. Voor de tweede keer in drie races pakte de Fransman punten, deze keer in Singapore. Een solide rit bracht hem uiteindelijk naar de achtste positie. Kvyat viel minder op, kampte naar eigen zeggen met beslagen spiegels en zette een erg optimistische inhaalactie in op Raikkonen, waarbij hij van geluk mocht spreken dat hij zelf weinig schade opliep. P15 was uiteindelijk zijn resultaat.

Williams

63. George Russell, uitgevallen: 6,0

88. Robert Kubica, 16de: 7,0

De eerste uitvalbeurt van Williams in 2019 komt op naam van Russell. In een gevecht met Grosjean gunden ze elkaar het licht in de ogen niet, met de Brit als grootste slachtoffer. Kubica wist de finish wel te halen en deed dat op de zestiende positie. In de slotfase lukte het de Pool, mede door de safety cars, om zich te mengen in de strijd voor hem, maar uiteindelijk was de achterstand aan de finish toch wel negen seconden.