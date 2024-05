Sainz gefrustreerd: "Moment met Piastri kostte veel tijd"

Carlos Sainz kwam gisteren in Miami als vierde over de streep, maar hij werd als vijfde geklasseerd na een tijdstraf. De Spanjaard hoopte op meer, maar zijn race verliep niet bepaald goed. Hij vocht meerdere hardhandige duels uit, en hij was niet helemaal tevreden met hoe dit werd beoordeeld door de stewards.

Sainz moest bij de start eventjes in de remmen, omdat Sergio Perez rechtdoor schoot. Daarna moest de Spaanse Ferrari-coureur meerdere flinke gevechten uitvechten. Vooral het duel met Oscar Piastri zorgde voor opschudding. Bij zijn eerste inhaalpoging werd Sainz van de baan gedrukt, en hij eiste een penalty voor Piastri. Dat gebeurde niet, waarna de twee elkaar raakten bij een tweede inhaalpoging.

Sainz stelde na afloop dat het een enorm zware race was. De Spaanse coureur legde zijn gevoelens uit in gesprek met de Britse tak van Sky Sports: "Ik denk dat vandaag iedereen hard aan het vechten was. Eerst hadden Checo bij de start, een beetje zoals Vettel vroeger zei, hij kwam als een torpedo langs vliegen. Hij nam ons bijna allemaal mee, en dat kostte me twee posities. Daarna was ik heel snel. Na de Safety Car was het heel frustrerend met Oscar, omdat hij me van de baan duwde, en daardoor verloor ik tijd op Charles en Max. Ik zag dat de stewards niet bezig waren met straffen, dus ik moest agressief zijn."