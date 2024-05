'Marko zit Verstappen niet in de weg bij mogelijke transfer'

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waar de toekomst van Max Verstappen ligt. Hij beschikt over een langlopend contract bij Red Bull Racing, maar hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met het team van Mercedes. Het lijkt er op dat Helmut Marko hem bij een eventuele transfer niet in de weg gaat zitten.

Verstappen beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull, maar de onrustige situatie binnen de Oostenrijkse renstal zorgde voor veel geruchten. Verstappen wordt namelijk in verband gebracht met het team van Mercedes, waar volgend jaar een plekje vrijkomt aangezien Lewis Hamilton gaat vertrekken. Toto Wolff flirt al geruime tijd met Verstappen, maar hij ontkent dat er een meeting met de Verstappens staat gepland.

Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigde afgelopen weekend in Miami dat Verstappen contractueel aan hem verbonden is. Dat betekent dat Verstappen kan vertrekken, als Marko ook vertrekt bij Red Bull Racing. Volgens de BBC heeft Marko zich solidair verklaart aan Verstappen. De Britse omroep meldt dat als Verstappen wil vertrekken, Marko dat mogelijk zal maken door ook te vertrekken bij Red Bull. De Nederlander kan dan van zijn clausule gebruik maken, omdat Marko dan is vertrokken. Of het echt gaat gebeuren is nog maar de vraag, want in de afgelopen weken leek het weer wat rustiger te zijn geworden bij Red Bull.