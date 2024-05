Perez haalt opgelucht adem: "Was heel close met Max"

Sergio Perez kende een frustrerende race in Miami. Bij de start maakte hij een remfout, en dat kostte hem bijna zijn race. Hij knalde bijna zijn teamgenoot Max Verstappen van de baan, en hij geeft aan dat hij zijn gas moest los laten om een soort rampscenario te voorkomen.

Perez schoot als een raket weg bij de start in Miami. De Mexicaan verremde zich, en daardoor knalde hij bijna alle grote namen uit de race. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc zagen Perez voor hun neus langs schieten, en Verstappen kwam goed weg. Het scheelde namelijk niet veel, of Perez had zijn teamgenoot uit de race gereden. Verstappen verklaarde na afloop dat er een kras op zijn diffuser zat door het moment.

Perez kwam uiteindelijk als vierde over de streep, met zo'n vijf seconden achterstand op het podium. Hij had het niet makkelijk gehad, zo laat hij weten aan Viaplay: "Het was best een lastige race. Vooral bij de start, want daar zat ik naast de ideale lijn. Er was totaal geen grip. Helaas verloor ik een plek aan Piastri, en ik beschadigde mijn banden ook een beetje." Hij was blij dat hij Verstappen niet raakte: "Het was heel close. Gelukkig wist ik de rem los te laten, om Max niet te raken, maar het was heel erg close."