Horner sneert naar Wolff: "Wij hebben 220 mensen bij Mercedes weggehaald"

Het team van Red Bull Racing kent een onrustig jaar in de Formule 1. Het rommelt achter de schermen, en meerdere andere teams proberen daar gebruik van te maken. Teambaas Christian Horner is helemaal met een aantal andere teams, maar hij haalt zijn schouders er nu over op.

Het rommelt al geruime tijd achter de schermen bij Red Bull. Het onderzoek naar Christian Horner en de geruchten over een interne machtsstrijd zorgden voor veel verhalen. Mercedes-teambaas Toto Wolff toonde al meerdere keren interesse in Max Verstappen, en McLaren-CEO Zak Brown deed in Miami ook een duit in het zakje. Hij stelde dat de vertrekkende Adrian Newey het eerste dominosteentje is dat omvalt, en dat er veel CV's rondgaan.

Onvermijdelijk

Red Bull-teambaas Christian Horner kan helemaal niets met die woorden van Wolff en Brown. Hij is er een beetje klaar mee en hij spreekt zich uit tegenover de Britse krant The Times: "Het is onvermijdelijk. Je kent de twee betrokken kandidaten, ze praten veel. Ik laat me hierin niet meeslepen. Ik zou me meer concentreren op Toto's eigen problemen. Ik maak me geen zorgen over onze eigen kracht. Maar, er is natuurlijk altijd wat beweging tussen de teams."

220 mensen

Horner is vooral een beetje klaar met het voortdurende geflirt van Wolff met zijn personeel. De Oostenrijkse teambaas toonde al meerdere keren interesse in Max Verstappen. Horner deelt een plaagstootje uit aan zijn Mercedes-concullega: "We hebben 220 mensen van Mercedes High Performance Powertrains naar Red Bull Powertrains gehaald, dus als we het hebben over het verliezen van mensen, dan zou ik me meer zorgen maken voor 200 man, dan over één of twee mensen."