Robert Doornbos maakt zich zorgen over betrokkenheid Adrian Newey bij Red Bull

Adrian Newey verbond zich recent aan het Extreme E-team Veloce Racing. Robert Doornbos maakt zich zorgen over de betrokkenheid van de topontwerper bij Red Bull Racing.

Al jarenlang geldt Newey als een van de beste en meest succesvolle ontwerpers in de Formule 1. Sinds 2006 is de Brit verbonden aan Red Bull Racing, waar hij onder andere verantwoordelijk was de kampioensbolides die tussen 2010 en 2013 acht wereldtitels naar Milton Keynes brachten. Ook was Newey de eindverantwoordelijke voor alle Red Bull-bolides waarmee Max Verstappen gereden heeft.

In de aanloop naar de Singaporese Grand Prix werd echter bekend dat Newey zich ook verbonden heeft aan Veloce Racing, dat in de elektrische off-road klasse Extreme E moet gaan uitkomen. Daarvoor is Newey een samenwerking aangegaan met Formule E-kampioen Jean-Eric Vergne. Volgens Doornbos is dat nieuws weinig hoopgevend voor Red Bull Racing.

"Newey is een genie. Volgens mij heeft hij negen wereldtitels achter zijn naam staan", vertelde Doornbos bij Ziggo Sport. "Zo'n beetje alles draait om hem, maar ik hoor dat hij nu een stuk minder werkt bij Red Bull. Hij is er niet voor 100 procent aan verbonden. Hij werkt aan externe projecten als de Aston Martin Valkyrie en nu dus een team met Jean-Eric Vergne. Ik denk dat je problemen gaat tegenkomen als de hele organisatie om een persoon draait en deze persoon er niet helemaal is."

Doornbos zou zorgen Verstappen begrijpen

Als Newey daadwerkelijk minder tijd in Red Bull Racing steekt, kan dat wel eens negatief uitpakken voor het team en Verstappen. Doornbos zou het volledig begrijpen dat Verstappen zich zorgen maakt. "We weten natuurlijk allemaal dat Max geen geduld heeft en daarin ben ik het volledig met hem eens. Hij kan zich goed meten met de jongens om hem heen, maar de auto is zijn beperkende factor."