Hamilton baalt van strategie: "We hadden makkelijk kunnen winnen"

Lewis Hamilton ziet de Grand Prix van Singapore als een gemiste kans voor hemzelf en Mercedes. De Brit denkt dat hij 'makkelijk' had kunnen winnen als het team wél voor een undercut had gekozen.

Hamilton mocht vanaf de tweede positie aan de race op het Marina Bay Street Circuit beginnen en die positie hield hij tijdens de eerste stint vast. Daar waar de concurrentie echter voor een vroege pitstop koos, bleef de vijfvoudig wereldkampioen zes ronden langer buiten. Een dure fout, want het wierp Hamilton uiteindelijk terug naar de vierde positie.

De regerend kampioen baalt daarvan, want zelf wilde hij graag voor de undercut gaan. "Ik wist dat we voor de undercut hadden moeten kiezen. Ik wist dit zo ongeveer vanochtend als, maar ook in de briefing. Ik dacht 'laat me dit risico nemen', maar dat deden ze niet. We winnen en verliezen echter als een team, dus deze klap vangen we op. Het is pijnlijk, want we hadden vandaag makkelijk kunnen winnen."

Langzaam rijdende Leclerc 'een vooropgezet plan'

Charles Leclerc lag in de openingsfase aan de leiding en daarbij viel het op dat hij het tempo erg ver liet zakken. Hamilton vermoedt dat dit een tactiek van Ferrari was om Sebastian Vettel langs de Mercedes te krijgen. "Het kan zijn dat het team bewust op deze manier werkte met auto's op de eerste en derde positie, waarbij ze een van de auto eerder binnenhaalden."

"Misschien wisten ze dit en was het vooropgezet. Als dat zo is, dan hebben ze dat goed gedaan. Of ze hebben hem aan zijn lot overgelaten. Charles verloor in ieder geval de positie, maar hij had geen geweldige snelheid in de eerste stint. Ik verwachtte dat hij sneller zou gaan rijden, maar ik kon hem bijhouden. Toen we echter eenmaal op de rechte stukken aankwamen, reed hij bij mij weg, ondanks dat ik DRS had."