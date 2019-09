Bottas boos op Hamilton: "Inhaalactie in outlap verpestte mijn laatste ronde"

Het verloop van de kwalificatie zorgde voor frustratie bij Valtteri Bottas. De Mercedes-coureur is van mening dat teamgenoot Lewis Hamilton zijn laatste run in Q3 verpestte door een akkefietje in de outlap.

Bottas kwam in Singapore niet verder dan de vijfde startpositie. De vijfvoudig Grand Prix-winnaar was daar vanzelfsprekend niet tevreden mee, maar zelf vermoedt hij dat de problemen al ontstonden tijdens de outlap voor zijn laatste run. Hamilton kwam in dat rondje aan hem voorbij, waardoor Bottas opnieuw vaart moest minderen en zijn banden niet meer op temperatuur waren. Dat was volgens de Fin cruciaal.

"Er waren veel auto's tijdens de eerste run. Het hele weekend moesten we goede outlaps hebben om de banden aan de praat te krijgen, maar dat lukte alleen in Q1. De eerste run in Q2 was ook prima, maar daarna zat er altijd verkeer in de weg. Daarna was de laatste run redelijk rommelig. Het was niet het plan om posities te wisselen. Ik verlaagde het tempo omdat de Red Bull voor mij een gat probeerde te creëren."

Akkefietje 'intern besproken' bij Mercedes

"Ik denk niet dat Lewis wist dat er een auto voor me zat, hij dacht waarschijnlijk dat ik voor de lol afremde. Dat zag hij dus niet goed en hij kwam voorbij, waardoor ik opnieuw vaart moest minderen. We hebben dat intern besproken om ervoor te zorgen dat het niet nogmaals gebeurt. Dit was natuurlijk niet het plan", vertelde Bottas na de kwalificatie tegenover onder andere GPToday.net.

Hamilton verzekerde zich in de kwalificatie van de tweede startpositie, wat hem in een goede uitgangspositie brengt om de marge in het kampioenschap te vergroten. Bottas moet in de resterende zeven races een achterstand van 63 punten zien te overbruggen, maar vooralsnog lijkt de regerend wereldkampioen de beste papieren te hebben in Singapore om zijn voorsprong uit te breiden.