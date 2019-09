Max Verstappen enorm teleurgesteld: "We komen hier om te winnen"

Waar Red Bull Racing de laatste races voor de zomerstop ineens de grote uitdager van titelfavoriet Mercedes leek, is het na de zomerstop kommer en kwel bij de Oostenrijkse formatie.

Hoewel Albon werd ingevlogen als vervanger van de teleurstellend presterende Pierre Gasly, beleeft Red Bull's kopman Max Verstappen een mindere periode sinds de zomerstop. Zowel in Spa als in Monza kende de Nederlander door eigen fouten teleurstellende races, maar in Singapore leek Verstapppen zich op te kunnen maken voor revanche op een circuit dat de RB15 beter zou moeten liggen.

Niets bleek echter minder waar, want Ferrari en Mercedes lijken op dit moment te sterk voor Red Bull en daarover was Verstappen duidelijk teleurgesteld: "De tweede startrij is niet goed genoeg, wij komen hier om te winnen. Maar ik zei al voor dit weekend, iedereen verwacht dat het hier gewoon goed loopt, maar je moet eerst nog maar een goede balans vinden in de auto. Dat is nog wel redelijk gelukt, maar we hadden gewoon te weinig grip."

Over zijn kansen morgen was Verstappen ook duidelijk en hij stak zijn teleurstelling over de vierde startplek niet onder stoelen of banken: "Er moet nog veel gebeuren, willen we hier nog winnen als je vanaf de vierde plek start. We gaan het zien, maar dit is zoals als ik zei niet ideaal. Ik had hier veel meer van verwacht."