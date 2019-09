Mercedes spreekt van geluk dat ze alleen een boete hebben gekregen

Het circuit van Singapore is een lastig circuit waar veel downforce bij nodig is. Mercedes heeft het over het algemeen niet lastig, maar ook niet gemakkelijk. In de eerste vrije training kreeg het team een tegenvaller, Lewis Hamilton reed met te koude brandstof wat een boete opleverde. In de eerste vrije training waren alleen Sebastian Vettel en Max Verstappen sneller dan de Mercedes-coureur. De tweede vrije training wist Hamilton voor Mercedes de snelste tijd neer te zitten, Valtteri Bottas werd vierde.

Andrew Shovlin, de hoofdengineer van het Formule 1-team van Mercedes, is best tevreden met het resultaat. In de eerste vrije training worden de auto’s vaak afgesteld en in de tweede vrije training staan vooral de longruns op het programma. Het is niet altijd gemakkelijk gegaan voor Mercedes in Singapore, maar het team zat er nu aardig bij. “We hebben het niet altijd gemakkelijk gehad op dit circuit, maar het lijkt erop dat de auto hier dit jaar behoorlijk goed werkt. Lewis heeft een zeer solide dag gehad, het tempo zag er goed uit met veel en weinig brandstof en hij was blij met de auto vanaf het eerste punt”, zo vertelde Shovlin tegen Sky.

Bottas miste balans, terwijl Lewis de perfecte afstelling had

Lewis Hamilton was in de eerste vrije training derde en in de tweede vrije training de snelste. Lewis lijkt tevreden te zijn met zijn bolide, zo vertelde Andrew Shovlin. Volgens de hoofdengineer zit er nog wel wat verbetering in voor Lewis. “Er is altijd tijd te vinden op zo'n circuit hoe beter de balans, hoe meer de coureur tot het uiterste kan gaan, maar we hebben een goede basis om met hem samen te werken.”

In tegenstelling tot Hamilton had zijn teamgenoot Bottas een mindere dag. De Fin crashte zijn Mercedes-bolide in de eerste vrije training. “Valtteri heeft geen gemakkelijke dag gehad, hij reed zijn bolide in bocht 19 tegen de muur en de schade was best behoorlijk. De auto werd in indrukwekkende tijd gerepareerd, maar hij was in geen enkel stadium van de tweede sessie blij met de balans van de auto, dus we hebben wat werk te doen, moeten de gegevens doorzoeken en kijken of we iets kunnen vinden dat een probleem.”

Mercedes komt goed weg

Mercedes kreeg een boete voor te koude brandstof in hun bolide. Ze werden opgeroepen om bij de stewards te komen, daar kregen ze te horen dat ze een boete ontvingen. Volgens Shovlin mag Mercedes van geluk spreken dat het niet in de race of kwalificatie was gebeurd. “In de eerste sessie werden we opgeroepen door de stewards om de data te bekijken rondom de brandstoftemperatuur. Het was een fout van ons, gelukkig hebben we het kunnen aanpassen. Gelukkig was het slechts een oefensessie anders hadden we meer dan een boete ontvangen.”