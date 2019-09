Albon: "Het gevoel is oké, maar dit is geen makkelijk circuit"

Met de vijfde tijd in de tweede vrije training zat Alexander Albon er prima bij op de vrijdag in Singapore. Wel verloor de Red Bull-coureur zijn voorvleugel na een ietwat knullig ogende botsing met de baanafzetting.

Albon had nog niet eerder op het Marina Bay Circuit gereden, wat van zijn optreden in de eerste vrije training ook een kennismaking met het circuit maakte. In de eerste sessie had de Britse Thai nog wat moeite om het tempo te vinden, maar in VT2 ging dat al wel iets beter. Desondanks gaf hij bijna een seconde toe op teamgenoot Max Verstappen. Albon gaf toe dat hij het niet makkelijk had op de vrijdag.

"Het gevoel is redelijk oké, maar dit is gewoon geen makkelijk circuit. Het is erg technisch en daar moet ik even aan wennen. Dit circuit heeft zoveel bochten. Daarnaast moet je rekening houden met de hitte, zowel qua banden en remmen als met jezelf. Het gaat een lastig weekend worden", verklaarde hij na de tweede vrije training tegenover GPToday.net.

Flatspot zorgde voor botsing met omheining

Een moment van Albon uit de tweede vrije training viel het meeste op: hij ging in de eerste helft van de sessie rechtdoor in bocht 9, waarbij hij zijn voorvleugel kwijtraakte door een zachte botsing met de muur. De Red Bull-coureur kon de auto op eigen kracht terugbrengen naar de pits en na het monteren van een nieuwe voorvleugel kon hij uiteindelijk dus nog naar de vijfde tijd rijden.

Na de training verklaarde Albon hoe die botsing met de omheining tot stand kwam: het was het gevolg van een flatspot die hij de ronde daarvoor had opgelopen. "De ronde daarvoor blokkeerde ik mijn band, waaraan ik een kleine flatspot overhield. De ronde daarna was ik aan het pushen en blokkeerde mijn band weer op die flatspot."