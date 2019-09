Verstappen optimistisch na P2: "Had last van verkeer in snelste ronde tijdens VT2"

Max Verstappen kan terugkijken op een geslaagde eerste dag in Singapore. In VT1 was hij de snelste en in VT2 reed de Nederlander de tweede tijd, maar misschien was er nog meer mogelijk.

In de tweede vrije training moest Verstappen zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton, die hem op de zachte banden een tiende te snel af was. Vooral het verschil in de derde sector viel op: daar waar Verstappen zo'n drie tienden won in de eerste en tweede sector, pakte Hamilton in zijn snelste ronde liefst vier tienden terug op de Red Bull-coureur. Dat maakte hem overall dus een tiende sneller.

Verstappen heeft wel een verklaring voor: hij had last van verkeer in zijn snelste ronde, waardoor hij daar wat tijd verloor. "Ik moest daar voorbijgaan aan drie, vier auto's, dus daarom verloor ik wat tijd daar. Ik verbeterde me ook maar twee tienden ten opzichte van de ronde op de harde band. Ik denk dat we er erg sterk uitzagen, maar dat geldt ook voor Lewis", vertelde hij tegenover GPToday.net.

Positiviteit overheerst na goede vrijdag

Hoewel hij dus niet de snelste tijd van de dag reed, was Verstappen na afloop van de dag tevreden over het verloop van de dag. "Over het algemeen ben ik blij. De auto werkte goed. Natuurlijk zijn er altijd dingen die verbeterd kunnen worden voor morgen en daar gaan we straks naar kijken, maar over het algemeen was het een positieve dag. Ja, ik denk dat we competitief zijn. Ik ben blij met het verloop van de dag."