Verstappen hoopt op oplossing startproblemen: "Niet makkelijk op te lossen"

Ook in de aanloop naar de Grand Prix van Singapore ging het bij Max Verstappen over de startproblemen die hij gehad heeft dit jaar. Volgens de Nederlander werken Red Bull en Honda hard aan een oplossing.

Red Bull Racing stapte afgelopen winter over van Renault-motoren naar exemplaren van Honda. Over het algemeen lijkt het team daarmee een stap in de goede richting gezet te hebben, maar de starts gaan niet altijd even goed. Zo kwam Verstappen in Oostenrijk en Duitsland een slechte start nog te boven met zeges in beide races, maar in België zorgde het ervoor dat hij in de eerste bocht in aanraking kwam met Kimi Raikkonen.

'Starts zijn niet altijd slecht geweest'

Honda introduceerde in Italië de Spec 4-motor voor Verstappen en hij sprak daar uit dat hij hoopt dat de problemen weg zijn. Tegenover GPToday.net vertelde hij in Singapore dat hij dat nog niet zeker weet. "Ik denk dat we het gaan merken. We proberen altijd als team ons best te doen en binnen Red Bull en Honda werken we erg goed samen om dit te boven te komen. We weten dat het iets is wat we moeten verbeteren, maar het is niet makkelijk op de lossen."

"Het is ook niet zo dat het altijd slecht geweest is. We hebben een aantal starts gehad die niet ideaal waren en die werden benadrukt. Soms hebben we echter ook starts gehad die goed geweest zijn. Ik wil er niet te veel druk op zetten. We weten dat we het moeten verbeteren, maar het werkt je alleen maar tegen op het moment dat je erover gaat stressen."

Met nog zeven races te gaan in 2019 bezet Verstappen de derde positie in de titelstrijd. Zijn achterstand op nummer 3 Valtteri Bottas bedraagt 36 punten, terwijl zijn voorsprong op Charles Leclerc slechts drie punten is.