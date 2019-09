Ferrari met opvallende nieuwe neus naar Singapore afgereisd

Ferrari kondigde voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore al aan met een pakket nieuwe onderdelen te komen en op donderdag werd zichtbaar wat de veranderingen zijn.

Het Italiaanse team reist met een goed gevoel af naar Singapore, nadat de Grands Prix in België en Italië gewonnen werden door Charles Leclerc. Dat gebeurde echter op circuits waar topsnelheid van doorslaggevend belang is en in Singapore is dat juist het tegenovergestelde. Het vermoeden is dan ook dat Ferrari het op het Marina Bay Circuit een stuk lastiger gaat krijgen.

In de jacht op succes heeft Ferrari dan ook een aantal nieuwe onderdelen meegebracht naar Singapore. Zo is de vloer van de SF90 uitgerust met een aantal andere sleuven, maar de grote blikvanger is toch echt de nieuwe neus van de bolide. Ferrari heeft namelijk gekozen voor een neus die op het oog veel weg heeft van die van de Racing Point, namelijk met twee verkapte 'neusgaten'.

Achter deze neusgaten gaat een soort cape schuil, waarmee de Scuderia extra downforce probeert te winnen. De cape is absoluut geen nieuwe uitvinding, want teams als Alfa Romeo, Mercedes en McLaren experimenteerden eerder al met zo'n onderdeel aan de onderkant van de neus.