Norris vindt stewards in juniorenklassen niet streng genoeg

Lando Norris is het niet eens met de manier waarop er gestraft wordt in de lagere autosportklassen. De McLaren-coureur vindt het vreemd dat er in de Formule 1 over het algemeen zwaarder gestraft wordt.

De afgelopen jaren was het in de Formule 1 regelmatig raak: meer dan eens werden er straffen uitgedeeld voor relatief lichte vergrijpen, waarmee coureurs in andere klassen weg zouden komen. Norris vindt dat vreemd. In gesprek met GPToday.net laat hij doorschemeren dat hij graag zou zien dat de stewards harder ingrijpen bij races van juniorenklassen, zoals de Formule 2, 3, 4 en Formule Renault.

"In bepaalde kampioenschappen zijn er momenten geweest waar coureurs niet genoeg gestraft zijn. Ze zijn dan wel gestraft, maar niet zwaar genoeg om het echt impact te laten hebben. Je krijgt dan een gridstraf van drie of vijf plaatsen, en soms slechts een verbale waarschuwing. Het zou volgens mij niet verkeerd zijn om al meteen strikter te zijn. In de Formule 1 willen we natuurlijk dat de regels vrijer zijn en dat we meer kunnen racen."

"Maar het is volgens mij niet goed om niet streng genoeg gestraft te worden en dan zwaarder gestraft te worden tegen de tijd dat je in de Formule 1 komt. Dat zou meer in de lagere klassen moeten gebeuren, terwijl je vrijer bent in wat je doet in de Formule 1. Het slaat nergens op dat er pas in de Formule 1 veel meer regels bijkomen. Het zou moeten beginnen met veel regels, waarna het vrijer wordt in de Formule 1."