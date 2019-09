Nico Hulkenberg: "Ik heb nog geen contract getekend"

Een paar weken geleden kreeg Nico Hulkenberg te horen dat hij aan het einde van dit seizoen moet vertrekken bij Renault. De Duitser zal plaats moeten maken voor Esteban Ocon, die eigenlijk dit jaar al zou hebben gereden voor het Franse team, ware het niet dat teambaas Cyril Abiteboul een mondelinge afspraak met Mercedes-teambaas Toto Wolff niet nakwam.

Weinig opties

De opties die Hulkenberg heeft zijn echter niet ruim te noemen. Haas denkt erover na om Romain Grosjean te vervangen en kijkt hiervoor onder andere naar Nico Hulkenberg. Ook zou de Nederlands sprekende Duitser een outsider zijn voor het zitje naast Max Verstappen, al zal dat ook afhangen van de prestaties van Alexander Albon.

Een andere optie is mogelijk een terugkeer naar Alfa Romeo, waar hij voorheen reed toen het team nog onder de vlag van Sauber reed.

Volgend jaar op de grid

De hoofdpersoon zelf maakt zich niet al te druk over zijn toekomst, zo blijkt in een gesprek met N-TV in Duitsland. De Hulk vertelde: "Ik heb nog nergens een contract getekend maar mijn management en ik zijn druk bezig. We werken er hard aan om ook volgend jaar op de grid te staan."