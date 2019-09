Waarom worden Alfa Romeo en Racing Point nog vaak bij hun oude naam genoemd? Is hun 'rebranding' niet goed gelukt?

Toen ik deze vraag las, moest ik meteen denken aan een geweldige opmerking in een onboard-video van Kimi Raikkonen in een Alfa Romeo die een roze auto volgde in Monaco eerder dit jaar. Hij vertelde zijn engineer: "Ik heb die Force India of hoe de f*** die ook genoemd wordt voor me rijden."

Daar speelt ironie ook een grote rol, want de twee meest foutief benoemde teams op de huidige grid zijn zonder twijfel Racing Point (voorheen Force India, Spyker, Midland en geboren als Jordan) en Alfa Romeo (voorheen Sauber, ook bekend als BMW Sauber).

Toch herinner ik me niet dat er zoveel verwarring was nadat Minardi Toro Rosso werd en Jaguar overging in Red Bull Racing. Nadat Daimler Brawn eind 2009 kocht, stond het team meteen bekend als Mercedes, zonder verwarring. Brawn, dat haar leven begon als Tyrrell voordat het eigendom werd van British American Tobacco en hernoemd werd tot BAR en overgekocht werd door Honda, stond simpelweg bekend als Brawn.

Waarom is er dan verwarring bij Force India en Racing Point en Alfa Romeo en Sauber, die niet alleen bij de fans en coureurs bestaat, maar ook binnen de teams zelf. Natuurlijk gebeurt het binnen het team steeds minder, maar het is nog steeds gebruikelijk in de paddock en het mediacentrum.

Gebrek aan nieuwe kleurstelling de oorzaak?

Ik denk dat dit de oorzaak is: toen Brawn overging in Mercedes, kon de wit-gele kampioensauto van 2009 niet verward worden met de Silver Arrows; Jaguar's British Racing Green is absoluut niet hetzelfde als het blauw van Red Bull, terwijl het zwart van Minardi anders was dan het donkerblauw dat Toro Rosso destijds voerde. Jaguar begon haar leven als Stewart (grotendeels witte livery), voordat het verkocht werd aan Ford, destijds de eigenaar van Jaguar.

Racing Point erfde Force India's sponsoring van BWT - compleet met roze livery - terwijl de Alfa van dit jaar dezelfde rood-witte kleuren heeft als de Sauber van vorig jaar. Het bedrijf achter Alfa Romeo/Sauber is hetzelfde gebleven: Sauber Engineering - en is eigendom van hetzelfde consortium dat het team in 2016 overnam - terwijl Alfa Romeo geen input in het management en het opereren van het team heeft.

Dit doet me denken dat het associëren van livery's te maken heeft met de verwarring over de naam. Zou Kimi nog steeds 'Force India' denken als de Racing Point voor hem in Monaco paars zou zijn en niet helder roze? Zou er ook verwarring zijn over de Alfa Romeo als de Sauber vorig jaar niet rood-wit was geweest?

Kortom, Alfa Romeo vergrootte haar commerciële relatie na de livery-deal van vorig jaar - wat ze in staat stelde een coureur te nomineren - naar een driejarige deal voor de naamrechten, waarbij de teamnaam officieel veranderde van Sauber naar Alfa Romeo Racing. Dit is pertinent anders dan de relatie tussen Brawn en Mercedes, omdat het Duitse merk het hele team overkocht.

Doordat ze door hetzelfde bedrijf gerund worden en globaal gezien dezelfde livery als vorig jaar hebben, is het niet lastig voor te stellen waarom Sauber nog steeds bij haar oorspronkelijke naam genoemd wordt.

Situatie bij Racing Point gecompliceerder

De situatie van Racing Point is tegelijkertijd makkelijker en lastiger uit te leggen. De identieke livery zorgt voor herkenbaarheid, ondanks nieuwe eigenaren - die oorspronkelijk suggereerden dat Racing Point simpelweg een tijdelijke naam was totdat er een meer formele naam geregistreerd zou worden.

Racing Point werd natuurlijk gehaast toegepast nadat Lawrence Stroll en consorten het team kochten, maar na het afwegen van meerdere opties bleef de naam ook dit jaar. Er waren zelfs suggesties dat Lola of Brabham nieuw leven ingeblazen zou worden, maar dat lukte niet - waarschijnlijk in verband met rechten.

De grotere vraag is echter: wat draagt Racing Point eigenlijk uit? Anders gezegd, wat is het punt van de naam? Sauber komt van de achternaam van haar oprichter, net als Minardi, en er zijn geen twijfels over de oorsprong van Red Bull of Toro Rosso, waarvan laatstgenoemde Red Bull in het Italiaans is, daar waar het team haar basis heeft.

Zelfs het logo van het team slaat eigenlijk nergens op, bestaande uit 'Racing', gevolgd door een punt. Zolang het team een identiteitscrisis doormaakt, lijkt het niet meer dan logisch dat het nog Force India genoemd blijft worden, hoewel dat gezien de sterke connectie richting Vijay Mallya misschien beter is van niet.