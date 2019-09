Startcrash Singapore misschien wel de nachtmerrie voor Verstappen, Vettel en Raikkonen

De eerste natte nachtrace in de geschiedenis van de Formule 1 kende een bijzonder dramatische start. Kimi Raikkonen ging als een raket van start, maar maakte nog voor de eerste bocht contact met Max Verstappen. De Red Bull-bolide raakte tegelijkertijd Sebastian Vettel en na een glijpartij werd ook Fernando Alonso nog geraakt door de Fin en de 21-jarige Limburger. De Ferrari's en Verstappen zagen hun race meteen als een kaarslicht uitgaan, terwijl Alonso in ronde 9 zijn auto met te veel schade naar de pits moest brengen.

Komend weekend mogen we weer racen op het circuit, maar de startcrash zal niet vergeten zijn door de drie coureurs en zal zeker in hun hoofd doezelen. De crash was verkozen tot het meest dramatische moment van 2017. Hieronder zie je nog een keer de beelden, maar wie zat er nu fout?