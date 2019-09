Tevredenheid bij Pirelli na eerste tests met 18-inch Formule 1-banden

Pirelli werkte afgelopen week de eerste tests af met de 18-inch banden die de Formule 1 vanaf 2021 gaat gebruiken. De bandenleverancier is tevreden met de behaalde resultaten.

In 2021 gaan de reglementen van de Formule 1 flink op de schop en onder andere de banden en velgen zullen veranderen. Tot op heden reed men in de Formule 1 altijd met 13-inch banden, maar vanaf 2021 worden de velgen vergroot naar 18-inch. Om zich goed voor te bereiden op deze verandering zal de Formule 2 in 2020 al racen met 18-inch banden, terwijl er voor de Formule 1 een uitgebreid testprogramma afgewerkt gaat worden.

Isola noemt test 'succesvol'

Afgelopen week werkte Pirelli een eerste test af met een prototype van de banden die de Formule 1 in 2021 gaat gebruiken. Op Paul Ricard kwam Sergey Sirotkin namens Renault in een aangepaste auto uit 2018 de baan op om de banden aan de tand te voelen. Tegelijkertijd waren Mercedes en Esteban Ocon op het circuit aanwezig om de banden voor 2020 uit te proberen. Pirelli-topman Mario Isola noemde de test 'succesvol'.

"We zijn blij een nieuw hoofdstuk geopend hebben op Paul Ricard met het debuut van onze 18-inch banden - wat het gezicht van de Formule 1 zal veranderen - wat tegelijkertijd plaatsvond met onze laatste ontwikkelingstest voor de 13-inch banden van volgend jaar. Renault leverde een aangepaste 2018-auto voor de 18-inch test, waarbij Sergey Sirotkin het historische moment voor zijn rekening nam."

"We hebben ons geplande programma voltooid, waarbij we in twee dagen 213 ronden gereden hebben met 18-inch banden. Dit was erg nuttig voor ons om een eerste blik op de nieuwe banden te werpen en het ontwikkelingspad voor de rest van dit jaar en volgend jaar vast te stellen. Natuurlijk is het lastig om veel af te lezen uit deze test, maar we hebben alle eerste data verzameld die we wilden hebben onder goede weercondities."

"Met dank aan Esteban Ocon en Mercedes hebben we in twee dagen 212 ronden gereden met de 13-inch banden voor 2020. Het werk richtte zich op het beoordelen van een reeks prototypen van de slicks terwijl we de specificaties voor volgend jaar beginnen te voltooien. Dat wordt het laatste seizoen van de 13-inch banden, voordat we in 2021 naar 18 inch overstappen."