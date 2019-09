Daniel Ricciardo: "Hele andere cultuur bij Renault dan bij Red Bull"

Daniel Ricciardo is er nog altijd heilig van overtuigd dat hij er goed aan gedaan heeft om van Red Bull Racing naar Renault over te stappen. Na vijf seizoenen in dienst van Red Bull maakte Ricciardo verrassend de overstap naar Renault. Een verrassende overstap, omdat hij in de afgelopen seizoen geteisterd werd door technische problemen met de Renault-motoren. Red Bull bood een uitweg door over te stappen naar krachtbronnen van Honda, maar Ricciardo heeft er vertrouwen in dat hij de juiste keuze heeft gemaakt, al is alles wel anders bij Renault.

Ricciardo mist de leuke uitstapjes

Het team van Red Bull Racing doet vaak leuke dingen, iets waar de meeste teams nog op achterlopen. Daniel Ricciardo mist de leuke dingen en uitstapjes mer Red Bull Racing wel. "Ik wist zeker dat de overstap naar Renault anders zou zijn. Ik wist niet wat er allemaal anders zou zijn, maar kan dat nu wel inzien. Ik zou zeggen dat Red Bull meer alternatieve dingen doen. Dat is hoe ze verschillen. Het is meer 'freestyle' met veel evenementen en activiteiten, terwijl Renault behoorlijk gestructureerd is met: 'we moeten dit doen'. Het is gewoon de aard van wat de teams aanhouden."

Domineren in de Formule 1 kent een andere cultuur

Ricciardo had bij Red Bull Racing een winnende auto. Bij Renault loopt het nog niet helemaal zoals gehoopt, maar de Australiër heeft er vertrouwen in dat ze in de top drie kunnen staan. "Wat de teamcultuur betreft. Het team van Red Bull had veel vertrouwen en arrogantie, omdat ze viervoudig wereldkampioen waren. Bij Renault is het alweer een tijdje geleden dat ze wonnen, dus je kunt zien dat dat niveau van intensiteit en zelfvertrouwen niet helemaal op hetzelfde niveau ligt als dat van Red Bull. Maar wat je kunt zien, is dat ze daarop voortbouwen en in drie jaar tijd veel zijn verbeterd, dus het geeft Renault nu het vertrouwen dat ze in de top drie kunnen staan."

De Renault-coureur hoopt binnenkort toch wel zijn eerste succes binnen te halen met het team. In Monza haalde hij al een keurige vierde plek, maar er zit meer in. "Het komt langzaam op gang, maar de resultaten blijven bepalend. Ik heb zeker verbeteringen gezien van Australië tot nu, Canada was daar een voorbeeld van. Ik kwalificeerde mij als vierde en het team was extatisch en opgewonden, maar er was ook een gevoel dat we het verdienden erbij te horen."