Mercedes blijft tot 2025 motoren leveren aan Williams

Williams begint de puzzelstukjes voor haar toekomst op de juiste plek neer te leggen. Het Britse team verlengde vandaag het contract met motorleverancier Mercedes tot en met 2025.

Williams maakt sinds begin 2014 gebruik van krachtbronnen van Mercedes en in de eerste jaren van die samenwerking ging dat prima. In 2014 en 2015 werd het team derde in het kampioenschap voor constructeurs, maar sindsdien is het Britse team ver afgegleden. Dit jaar staat Williams troosteloos laatste in het kampioenschap met één punt: die werd door Robert Kubica gescoord in de chaotische regenrace in Duitsland.

Het huidige contract van Williams met Mercedes liep eind 2020 af, maar is nu dus met vijf extra jaren verlengd. Daar is plaatsvervangend teambaas Claire Williams blij mee. "Mercedes is een van de succesvolste motorleveranciers in deze sport geweest en we geloven dat ze een extreem competitief motorpakket zullen blijven leveren. Tijdens onze samenwerking zijn ze goede vrienden van het team geworden en we kijken ernaar uit om met Mercedes-AMG HPP te blijven werken in de toekomst."

Ook Toto Wolff is blij dat de samenwerking met Williams verlengd wordt. "Ze hebben lastige tijden doorgemaakt, maar hun volhardendheid en sterke karakter wordt daarmee vooral getoond terwijl ze zich proberen terug te knokken naar waar ze thuishoren op de grid. Ik weet zeker dat de vooruitzichten voor onafhankelijke teams goed zijn onder de financiële reglementen van 2021 en we zijn blij dat we onze samenwerking met Williams in dat nieuwe tijdperk voor de sport voort kunnen zetten."