Binotto: "Moedige beslissing om Leclerc op harde banden te zetten"

Ferrari-teambas Mattia Binotto is van mening dat Ferrari een zeer moedige beslissing heeft genomen door Charles Leclerc bij zijn enige pitstop tijdens de Italiaanse Grand Prix uit te rusten met de harde banden.

Op Monza koos Ferrari voor een andere strategie dan Mercedes. Daar waar Lewis Hamilton bij zijn stop wisselde naar de mediums, kreeg Leclerc bij zijn enige pitstop een ronde later de harde banden onder zijn bolide geschroefd. Ook Valtteri Bottas kreeg bij zijn enige pitstop mediums om de race op uit te rijden. Het bleek echter de juiste keuze te zijn.

Volgens Binotto wist Ferrari dat de outlap op de hards lastig zou worden, maar het voorblijven van Hamilton in die ronde was volgens de teambaas doorslaggevend voor de zege. "Kijkend naar de soft was er degradatie, maar deze was niet kritiek. We wisten dat we tegen het einde van de race betere snelheid zouden hebben doordat we op de hards gingen rijden."

"Dat is waar we zagen dat het belangrijk was om onszelf te beschermen. We wisten na de pitstop dat in het eerste rondje erg lastig zou worden om de anderen op de mediums voor te blijven. Dat is wat volgens mij het sleutelmoment in deze race om de zege was. Ik denk dat deze keuze moedig was, maar het bleek wel de juiste."

Leclerc zag sterk Ferrari in Parabolica

Leclerc stelt dat betere exits en verschillende motorstanden bij het uitkomen van de laatste bocht hem in staat stelden de Mercedes voor te blijven. "We waren redelijk sterk in de Parabolica, terwijl Lewis het achter mij wat lastiger had. Over het algemeen waren we erg snel op de rechte stukken. Zelfs als hij DRS had, probeerde ik wat motorstanden om sneller te gaan op het rechte stuk en te proberen te verdedigen."